Covid-19 : le dépistage à Houdain n'a pas été massif

La campagne de dépistage du Covid-19 à Houdain, près de Béthune, n'a pas attiré les foules, ce mardi. Sur plus de 7000 habitants, 74 personnes se sont présentées pour un test PCR. La population était incitée à se faire dépister, après la découverte d'un cluster à l'école Langevin.

Comme un air de déjà vu : les dépistages anti-Covid massifs sont de retour, avec la cinquième vague. Ce mardi, les habitants d'Houdain, près de Béthune, étaient invités à effectuer un test PCR, organisé dans la salle des sports Hamille. L'Agence régionale de santé a décidé d'organiser cette demi-journée de tests, de 9h à 14h, car un cluster a été découvert dans la commune : 17 enfants de l'école Paul Langevin sont infectés, et elle est fermée depuis le début de la semaine.

Mais après les enfants lundi, les adultes ne sont sont pas bousculés, ce mardi, pour se faire dépister : 74 personnes se sont présentées, sur plus de 7000 habitants.

Certaines familles sont venues au complet. © Radio France - Cécile Bidault

On fait notre devoir de citoyen

C'est le cas de Stéphanie, venue avec son mari Sébastien, et leur fille Alicia : "on en a marre, mais on fait notre devoir de citoyen. Il faut reprendre les mesures habituelles. Ca fait un peu peur, quand même".

Jean-Marc se sent lui aussi concerné, car il travaille dans les cantines des écoles, et vit avec ses parents âgés : "s'il y a un cluster, il faut réagir vite. Si quelqu'un est positif, au moins il peut se mettre en retrait, et ça protège tout le monde".

Peu de files d'attente ce mardi à la salle Hamille © Radio France - Cécile Bidault

Il faut que la population comprenne qu'il y a un enjeu

C'est la première fois, depuis le début de l'épidémie de coronavirus, que la commune d'Houdain est confrontée à un foyer de contamination. La maire, Isabelle Levent-Ruckebusch, est donc déçue par le peu de mobilisation : "il y a sans doute une lassitude, mais il faudrait que la population se mobilise, et comprenne qu'il y a un enjeu".

Réouverture de l'école lundi ?

De nouveaux tests seront proposés aux enfants samedi, l'objectif est de rouvrir l'école Langevin lundi. Seuls les élèves présentant un test négatif pourront retourner en classe.