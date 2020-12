Covid-19 : le dépistage massif se termine dans les Ardennes

C'est la fin de la campagne de dépistage massif du coronavirus organisé dans les Ardennes. Depuis le 14 décembre, plus de 18 000 personnes se sont fait tester à Charleville-Mézières et dans les huit centres de dépistage temporaires.

Sur le trottoir, juste devant le laboratoire Bio Ard'Aisne à Charleville-Mézières, Marina vient de se faire tester. C'est la première fois qu'elle effectue une test PCR et elle devrait avoir les résultats le soir même. Dans la file d'attente, Juliette et Adrien sont venus se faire dépister ensemble, juste avant la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre : "On veut être sûrs de rien avoir pour pouvoir faire la fête tranquillement... On se retrouve entre amis et la condition pour pouvoir venir, c'est que tout le monde se fasse tester."

Depuis le début de la campagne de dépistage massif le 14 décembre dans les Ardennes, plus de 18 000 personnes sont venues se faire tester dans les huit centres de dépistage temporaires mis en place par Ardennes Métropole. Au laboratoire Bio Ard'Aisne, environ 1500 tests ont été effectués chaque jour, avec un pic juste avant Noël. "Le 23 décembre, on a analysé près de 6000 tests, un chiffre exceptionnel par rapport aux jours précédents !"

Des dépistages pour pouvoir fêter Noël en famille

Mais le bilan de la campagne est plutôt mitigé pour Olivier Dautremay, pharmacien biologiste au laboratoire Bio Ard'Aisne : "La première semaine, peu de personnes sont venues se faire dépister, les gens sont surtout venus parce qu'ils voulaient se faire tester pour pouvoir profiter des fêtes de fin d'année en famille ou avec des amis... Sinon, ça n'a pas vraiment fonctionné."

Les chiffres définitifs de cette campagne de dépistage seront connus dans les prochaines semaines.