Covid-19 : le député de l'Indre François Jolivet favorable à la vaccination obligatoire pour tous

Le pass sanitaire doit entrer en vigueur début août, une fois que le Conseil constitutionnel aura rendu son avis. Mais à peine l'adoption du texte par le Parlement, des voix s'élèvent déjà au sein de la majorité pour demander d'aller plus loin. "Je reste convaincu que la vaccination obligatoire pour tous est une solution plus simple, plus efficace, et plus juste", indique François Jolivet, député La République en Marche de l'Indre, dans un communiqué de presse. Il estime que le pass sanitaire "peut être compliqué à mettre en œuvre et peut créer des inégalités entre les établissements qui doivent le contrôler et ceux qui en sont exemptés".

En Berry, la campagne vaccinale avance à un rythme élevé. Selon l'Agence régionale de santé, 315 182 Berrichons ont reçu leur première dose de vaccin. Et 264 638 sont totalement vaccinés avec les deux injections. "La vaccination offre le retour à une vie plus paisible que nous appelons unanimement de nos vœux", ajoute François Jolivet, pour qui il faut tout faire pour éviter un reconfinement ou un couvre-feu. "Je me positionne clairement pour le déploiement de la vaccination obligatoire pour tous, c’est déjà le cas avec 11 vaccins (contre la diphtérie, le tétanos, l’hépatite B, la rougeole…)", conclut le député LREM.