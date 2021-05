Covid-19 : le deuxième vaccinodrome du Loiret vient d'ouvrir ses portes à Montargis

Le centre de vaccination de la salle Carnot, à Montargis, a déménagé au gymnase du Puiseaux. Une salle plus grande qui permettra de vacciner jusqu'à 1.000 personnes par jours. La vaccination, sur rendez-vous uniquement, y a débuté ce lundi matin.

Dans le gymnase du Puiseaux, à Montargis, 14 tentes blanches sont installées aux pieds des gradins, de quoi vacciner "14 personnes toutes les cinq minutes", explique Benoît Digeon, le maire de Montargis.

Benoît Digeon, maire de Montargis, attendait l'ouverture du vaccinodrome avec impatience © Radio France - Cécile Da Costa

Avec le déménagement du centre de vaccination montargois de la salle Carnot au gymnase du Puiseaux, l'agglomération va tripler le nombre de vaccins administrés. "C'est un soulagement", poursuit l'élu municipal. "On faisait environ 300 vaccins par jour, on passera à 1.000."

A ce rythme là, d'ici fin septembre, 105.000 injections du vaccins Pfizer-BioNTech devraient être administrées dans le centre de Montargis. Une bonne nouvelle pour Benoît Digeon, qui voulait accélérer la vaccination dans sa commune. "Jusque là, pour 20% de la population que représente le territoire de Montargis, nous n'avions que 9% des vaccins." Dans la région de Montargis, le cap des 20.000 injections a été dépassé la semaine dernière.

Au vaccinodrome de Montargis, 14 personnes se font vacciner toutes les 5 minutes © Radio France - Cécile Da Costa

Des créneaux déjà complets

Pour le moment, les créneaux de rendez-vous pour une première injection sur Doctolib sont pleins dans le vaccinodrome de Montargis. Mais de nouveaux créneaux devraient être mis à disposition.

Ce lundi matin, tous les créneaux de la journée étaient déjà complets, pourtant, aucune file d'attente à l'entrée du bâtiment ou à l'intérieur. Dans la matinée, plus de 400 personnes ont reçu une dose du vaccin. "C'est très fluide", se réjouit Béatrice Caillault, une habitante de Lorris, commune à trente minutes de Montargis.

Même constat pour Céline Gonalons, qui, après une petite erreur d'aiguillage, a reçu sa première dose du vaccin. "Je me suis présentée à une première adresse qui était rue Carnot, mais le plan pour se rendre au gymnase y était indiqué", rie-t-elle. "Le temps de remplir le papier à l'entrée et de me faire vacciner, ça m'a pris 10 minutes", ajoute-t-elle.

A l'intérieur comme à l'extérieur du vaccinodrome, l'accueil est très fluide © Radio France - Cécile Da Costa

L'ouverture de ce centre de vaccination pour les habitants, comme Alisson Fisson, "c'est très arrangeant". "J'avais pris rendez-vous sur Gien, puisque je ne trouvais pas de créneau sur Montargis", raconte-t-elle. "Et puis mardi dernier, ils ont ouvert des créneaux sachant que le vaccinodrome allait ouvrir, donc j'ai annulé mon rendez-vous à Gien."

A noter que la vaccination à Montargis se fait uniquement sur rendez-vous : via le site internet Doctolib ou par téléphone au 0 805 021 400. Le centre est ouvert de 9 heures à 17 heures, avec une fermeture entre 12 heures et 14 heures.