Invité de France Bleu Lorraine ce jeudi matin à 8h15, Dominique Cheveau directeur des hôpitaux de Remiremont et d’Épinal réclame des renforts des établissements voisins du département pour ouvrir des lits de réanimations supplémentaires.

Covid-19 : Le directeur des hopitaux d'Epinal et de Remiremont réclame des renforts en urgence

L’inquiétude et l'appel à l'aide ce jeudi matin, sur l'antenne de France Bleu Lorraine, du directeur des hôpitaux de Remiremont et d’Épinal. " La situation est tendue surtout dans les services de réanimation " prévient d'emblée Dominique Cheveau. " Actuellement nos 12 lits pour les patients les plus graves sont occupés. Nous pourrions monter à 15 voire 18 quand le déménagement dans nos nouveaux locaux encore en cours sera terminé " précise le directeur qui réclame des renforts de ses homologues vosgiens.

"Il nous faudrait 8 aides-soignants et 6 infirmiers pour activer les lits supplémentaires et accueillir 15 patients", détaille t-il. Et cela d'ici à la fin de la semaine prochaine. Ces derniers jours, 8 patients gravement atteints ont été transférés vers le CHRU de Nancy.