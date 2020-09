Covid-19 : "Le Doubs et le Territoire de Belfort pourraient passer en rouge dans les jours qui viennent"

"Tous les indicateurs sont à la hausse et si la courbe continue sur cette progression", il n'y a aucune raison que le Doubs et le Territoire de Belfort ne passent pas en rouge, a indiqué ce lundi le directeur général adjoint de l'ARS, invité de la matinale de France Bleu.

Avec près de 1.400 nouveaux cas positifs en une semaine dans la région et une cinquantaine de patients hospitalisés, le Covid-19 continue de circuler activement dans notre région, a rappelé ce lundi matin Olivier Obrecht, directeur général adjoint de l’ARS, l'Agence régionale de Bourgogne Franche-Comté.

A ce jour, seul le département de Côte d'Or a dépassé le seuil d'alerte de 50 cas positifs pour 100.000 habitants. "Le Doubs, le Territoire-de-Belfort et la Saône-et-Loire sont juste derrière avec des incidences qui dépassent aujourd'hui 43% des habitants", a-t-il expliqué.

"Si la courbe continue sur cette progression, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête spontanément", et la Franche-Comté pourrait à son tour passer en rouge. "D'où l'importance, une fois de plus, on le répète, des mesures barrière et des mesures de distanciation, en réduisant les contacts en particulier avec les plus fragiles et donc les plus âgés", insiste Olivier Obrecht.

Peut-on dire que la deuxième vague est là ?

"Tout dépend de la définition de la vague, en tout cas, une chose est sûre, la situation très, très calme que nous avons connue au mois d'août est aujourd'hui derrière nous, les hospitalisations remontent, nous avons désormais 48 cas dont 8 malades en réanimation dans la région, et c'est à l'évidence un signal inquiétant, même si les établissements hospitaliers ne sont pas encore débordés par une vague, au sens vrai du terme, il n'en demeure pas moins que les indicateurs sont mal orientés et sont à la hausse".

Les hôpitaux sont-ils prêts à faire face ?

"Oui bien sûr, le traumatisme de la première vague du mois de mars a conduit évidemment les établissements à anticiper au maximum, ce qui pourrait être une deuxième vague, mais néanmoins, c'est évidemment une grosse inquiétude", a reconnu Olivier Obrecht.

"Je vous rappelle qu'en mars, la vague avait entraîné une déprogrammation générale de toutes les actrivités, tout le système était tendu vers la prise en charge du Covid-19, on espère évidemment ne pas en arriver là de nouveau, ce serait une catastrophe pour l'organisation des soins en dehors de la prise en charge des cas de Covid".

Y'a-t-il saturation dans les laboratoires d'analyse ?

"Par chance, on n'est pas dans la situation d'autres région, beaucoup plus peuplées, qui ont une saturation des laboratoires, pour autant, il y a dans certaines urbaines peuplées de la région, une difficulté aujourd'hui à avoir des résultats dans des délais très courts, pour des personnes qui ne sont pas prioritaires, en particulier la zone de Dijon et le sud de la région", mais il n'y a pas de saturation à Besançon et Belfort.

"Normalement, quand vous êtes prioritaire, c'est-à-dire que vous êtes symptomatique ou que vous vivez avec quelqu'un de symptomatique, les laboratoires peuvent répondre encore aujourd'hui dans un délai d'un à deux jours", a indiqué Olivier Obrecht.

"Que vous ayez le test en 24h ou en 72h, l'important c'est que dès que vous avez des symptômes, dès que vous avez le moindre doute, il faut être isolé, il faut rester tranquille chez soi, pour que le virus ne circule pas, il ne faut pas lui donner l'occasion de circuler, il faut rester isolé, quand vous avez le moindre doute, que vous ayez ou pas le résultat de votre test".

Recrutement d'agents supplémentaires