Covid-19 : le drive test de Pau pris d'assaut, à quelques heures du réveillon de Noël

Depuis plusieurs jours déjà, les laboratoires et les pharmacies sont débordées par les demandes de tests. Et cette tendance se confirme ce vendredi matin, à quelques heures de Noël. Il faut prendre son mal en patience, plus d'une heure et demie d'attente, avant de se faire tester au drive du Zénith de Pau.

800 à 1.000 tests dans la matinée

Une file de voitures encore plus importante que les autres jours, "800 à 1.000 tests par jour, une augmentation de 50% par rapport à d'habitude" si bien qu'une cinquième file a été ouverte, annonce le laboratoire Biopyrénées qui travaille intensément pour rendre les résultats dans la journée. "On a travaillé les nuits précédentes pour rendre les résultats à temps" indique Christophe Heugas, médecin chez Biopyrénées

Comme ailleurs en France, le laboratoire constate l'augmentation de la part du variant Omicron en Béarn. Une ruée sur les tests dans un contexte d'aggravation de la cinquième vague du Covid. Jamais la France n'a enregistré autant de cas de coronavirus en une journée. Les contaminations ont dépassé les 90.000 nouveaux cas détectés en 24 heures, seuil jamais atteint et record absolu en France depuis le début de l'épidémie en mars 2020, selon les chiffres publiés jeudi par Santé publique France. 91.608 nouveaux cas ont été enregistrés en France.