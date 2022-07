Covid-19 : le drive test du Zenith de Pau ouvert exceptionnellement le 14 juillet face à la reprise épidémique

Avec la nouvelle augmentation du nombre de cas de covid, le drive test du Zenith de Pau voit de plus en plus de monde venir se faire dépister. Le laboratoire Biopyrénées a donc décidé de laisser la structure ouverte le 14 juillet, normalement un jour férié.

Le drive test du Zenith de Pau enregistre de plus en plus de tests positifs ces derniers jours

A nouveau les chiffres du Covid-19 se remettent à grimper, à nouveau les contaminations sont en hausse, et à nouveau les cas contacts retournent se faire tester en Béarn. Les lieux de dépistage restés ouverts font face à une reprise de l'activité ces dernières semaines, et notamment le drive test du Zenith de Pau.

La semaine dernière, le laboratoire Biopyrénées a ouvert une troisième ligne de tests pour gérer l'afflux de patients. Cette semaine, les lieux resteront ouverts le 14 juillet pour ne pas ralentir la cadence des dépistages. De quoi rappeler les pics de contamination, où il y avait des files de voiture ininterrompues sur le parking du Zenith.

40% de positivité

Ces derniers jours au drive, le taux de positivité des tests s'établit autour de 40%. Ce qui veut dire que sur tous les tests réalisés, 4 sur 10 reviennent positifs. Ce lundi 11 juillet, le drive a réalisé 435 tests en tout.

Le Béarn et la Bigorre sont à nouveau dans le rouge sur la carte des taux d'incidence, et dépassent la barre des 1 000 cas pour 100 000 habitants. Ce lundi 11 juillet, on comptait 1188 cas de covid pour 100 000 habitants dans les Pyrénées-Atlantiques et 1061 cas pour 100 000 habitants dans les Hautes-Pyrénées