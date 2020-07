Covid 19 : le Finistère pourrait prendre de nouvelles mesures de restriction

Depuis le week-end du 14 juillet (dès le 11 même), on assiste a une "brusque augmentation", du nombre de malade du Coronavirus en Bretagne, dans le Finistère et en particulier dans le nord du département (44 cas rien que sur le territoire de Brest Métropole, des cas aussi dans le Pays d'Iroise et le Pays des Abers).

Le taux de positivité des tests est élevé, à 3,1% dans le Finistère, il s'agit du record régional. "On est au dessus de la moyenne nationale, mais au dessous du seuil d'alerte situé à 5%", explique le Délégué départemental de l'ARS Bretagne, Jean-Paul Mongeat, "Il y a une circulation du virus qu'on peut qualifier d'importante, donc il faut être très vigilant".

Une quarantaine de situations compliquées

L'Agence régionale de Santé évoque "39 situations qu'on surveille, où il y a plus de 10 cas contacts avec des risques élevés". Le département enregistre aussi des cas dans les Ehpad : "On a 10 ehpad avec au moins un cas confirmé parmi le personnel ou les résidents".

Une halte garderie, et des centres de loisirs sont également touchés dans le Finistère, avec des cas confirmés. C'est également le cas de trois collectivités locales, et de trois entreprises privées. Les autorités appellent notamment à la prudence lors des fête de famille, et regroupements amicaux : "C'est à la population dans son ensemble d'être très rigoureuse et vigilante."

Appel au bon sens

Le Préfet du Finistère dénonce le relâchement dans le port du masque, et rappelle qu'il a obligé à le porter sur des marchés très fréquentés. "Le principal vecteur de propagation du virus, explique Pascal Lelarge, c'est le brassage de population lié aux vacances. On est souvent pris à défaut dans une réunion familiale ou amicale, on est en confiance et les gestes barrières tombent".

Il lance "un appel au bon sens", mais reconnait que "ça ne suffit pas". Des enquêtes sont menées à propos de chaque cas positif.

Des restrictions d'accès aux plages ?

"Si la situation continue à évoluer défavorablement, et que le département devait basculer dans les départements orange, ce qui n'est pas impossible, et même envisageable à court terme, on a certains endroits où on pourra imposer le port du masque", ajoute le représentant de l'Etat. Il évoque le cas de la ville close de Concarneau, qui est très fréquentée pendant l'été.

Parmi les lieux sous forte surveillance, les plages. "Si on a des week-end avec une très forte chaleur, il faudra sécuriser les accès aux plages, comme à Trégana, où il y a beaucoup beaucoup de monde." Pascal Lelarge explique qu'il faudra parfois organiser un sens de circulation, comme au moment de la réouverture des plages, et gérer les accès et les parkings.

Autre mesure envisagée, celle de la mise en place de groupes réduits dans les accueils collectifs de mineurs (centre aéré...). Le Préfet explique qu'en cas de test positif, ça limiterait le nombre de personnes à tester, même s'il reconnait que ça peut poser des problèmes d'encadrement.