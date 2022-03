Covid-19 : la Bretagne est la région la plus touchée de France

Avec un taux d’incidence sur sept jours glissants de 1.559,75 cas pour 100 000 habitants, le Finistère est actuellement le département le plus impacté de France. En Bretagne, le taux est à 1.319, 76. C'est la région la plus touchée de France.

Avec un taux d’incidence sur sept jours glissants de 1.319, 76 cas pour 100 000 habitants, la Bretagne est la région la plus touchée de France. Avec 1.559,75 cas pour 100 000 habitants, le Finistère est le département le plus haut de France. Il s'agit des derniers chiffres communiqués ce 22 mars 2022 par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, sur la période du 13 au 19 mars.

C’est beaucoup plus que la moyenne nationale (928,11 cas pour 100 000 habitants). Les Côtes-d’Armor, eux, enregistrent un taux d’incidence de 1.491,82 cas pour 100 000 habitants, l’Ille-et-Vilaine est à 1.227,83 cas pour 100 000 habitants. Le Morbihan est moins touché avec 1.027,71 cas pour 100 000 habitants.

Une hausse des hospitalisations et une baisse en réanimation

Selon les derniers chiffres de l'ARS, on comptait 337 hospitalisations en Bretagne le 22 mars, dont 40 en réanimation. Cinq jours plus tôt, le 15 mars, les chiffres étaient de 289 hospitalisations dont 52 en réanimation. Pour le Finistère, la tendance est la même : une hausse des hospitalisations et une baisse en réanimation : 53 hospitalisations le 22 mars, soit 11 de plus que le 15 mars et 13 personnes en réanimation, soit 5 de moins que le 15 mars.

Pourquoi peu de cas en réa ?

Le fort taux de vaccination en Bretagne et le fait que le sous-variant BA2, majoritaire, est moins dangereux, expliquent qu'il n'y ait pas de flambée en réanimation. Mais il faut être prudent, en raison du décalage habituel dans le temps, entre une poussée du nombre de cas et le nombre de patients en réanimation.