Covid-19 : le Gers lance la vaccination des 5-11 ans mardi et mercredi prochain

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé ce mercredi matin l’ouverture de la campagne de vaccination de tous les enfants de 5 ans à 11 ans contre le Covid-19, pas seulement les plus fragiles. Le Département et la Préfecture du Gers, toujours très en pointe sur l'organisation de la vaccination, annonce d'ores et déjà une opération spéciale mardi et mercredi prochain.

Centre aménagé spécialement avec des pédiatres

Une opération de vaccination des enfants est organisée par la ville d’Auch les mardi 28 et mercredi 29 décembre 2021 de 14 h à 18h avec ou sans rendez-vous au centre de vaccination d’Auch, l'ancien magasin Gifi, impasse de l'Arçon.

Le centre sera aménagé avec une ligne de vaccination spécifique et une salle d’attente dédiée pour accueillir les enfants et leurs parents. Des pédiatres et des infirmières puéricultrices sont présents pour les familles. Un consultation médicale pré-vaccinale sera proposée.

Le vaccin proposé aux enfants est le Pfizer-BioNTech à un dosage spécifique adapté aux enfants. Si l'enfant a déjà contracté le virus, une seule injection lui suffit, sinon une deuxième lui sera proposée au même endroit le mercredi 19 janvier.

Pièces à fournir

Les parents qui accompagnent leur(s) enfant(s) devront se munir :

de la carte vitale d’un des deux parents

du formulaire d’autorisation parentale signé par au moins l’un des deux parents

du carnet de santé de l’enfant

d’un justificatif éventuel d’infection covid-19 antérieure

Pour prendre rendez-vous : par téléphone 0 800 72 32 32 du lundi au vendredi de 9h à 17h ou sur Internet.

Dans le Gers, plus de 140.000 personnes ont été totalement vaccinées, plus de 66.000 ont reçu une dose de rappel.