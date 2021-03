Coronavirus : le grand centre de vaccination de Coudoux devient permanent

Le centre de vaccination de Coudoux dans les Bouches-du-Rhône devient dès ce vendredi 12 mars un centre pérenne qui sera ouvert six jours sur sept. Il faut prendre rendez-vous sur Doctolib.

Plus de 2.000 personnes ont été vaccinées à Coudoux le week-end dernier

Les Bouches-du-Rhône comptent désormais un nouveau centre de vaccination permanent : le centre de grande capacité de Coudoux rouvre ce vendredi 12 mars de façon pérenne. Le week-end dernier était déjà un succès : deux journées de vaccination non-stop étaient ouvertes au public dans ce centre de vaccination situé entre Salon et Aix-en-Provence, et encadré par les pompiers des Bouches-du-Rhône.

Une équipe comptant plus de 100 pompiers du SDIS 13, médecins et infirmiers libéraux, et professionnels de santé de l’hôpital public a vacciné 2.371 personnes en 48 heures.

Ouverture six jours sur sept, sur RDV

Le Conseil départemental confirme donc aujourd'hui la pérennisation de ce centre de vaccination de grande capacité sur le site de Coudoux. Il sera ouvert six jours sur sept, avec la possibilité de vacciner jusqu'à dix personnes en même temps.

Pour se faire vacciner dans ce centre, il faut être éligible (avoir plus de 75 ans par exemple ou être une personne reconnue "à risques") et surtout prendre RDV sur la plateforme Doctolib en demandent un créneau pour une première injection au Gymnase Patrice Centaro, Centre d’incendie et de secours de Basse Vallée de l’Arc, Route de Velaux, à Coudoux. C'est également cette adresse du centre de secours qu'il faut entrer dans un GPS pour accéder au centre de vaccination.

Des créneaux de vaccination ouverts en fonction des doses reçues

La vaccination se fera au gymnase adjacent au centre de secours, de 9h à 17h20 ce vendredi 12 mars. Elle se poursuivra samedi 13 et dimanche 14 mars, et au-delà 6 jours sur 7, sur prise de rendez-vous par Doctolib, qui seront ouverts à hauteur des doses accordées par les autorités sanitaires.

Il est important de ne pas contacter le centre d’incendie et de secours de Basse Vallée de l’Arc, ni les numéros d’urgence 18/112 au risque d’encombrer les lignes destinées aux secours d’urgence.