Covid-19 : le groupe Icare teste les masques dans ses laboratoires à Saint-Beauzire

"On en voit beaucoup des conformes, mais on en voit aussi des non conformes, c'est malheureux à dire mais ça existe". Christian Poinsot peut désormais se prononcer sur la fiabilité des masques de protection. Le Président-Directeur Scientifique du groupe Icare explique avoir été sollicité pour effectuer des tests dans les laboratoires de l'entreprise implantée au Biopôle Clermont-Limagne à Saint-Beauzire. "Par rapport à notre savoir-faire et comme il y a beaucoup d'interrogations, on s'est penché sur le sujet pour essayer de comprendre ce qu'il y avait sur le marché".

"Avant la crise sanitaire, on trouvait deux types de masques, les chirurgicaux, et les FFP2 qui avaient été développés pour la poussière ou l'amiante notamment, et puis sont arrivés les masques à usage non sanitaire en tissu, et nous on travaille sur les trois" explique Christian Poinsot. Dans les laboratoires de l'entreprise à Saint-Beauzire, des techniques permettent donc d'évaluer la qualité des masques. "Il y a deux qualités fondamentales" précise le Président-Directeur Scientifique, "la filtrabilité et la respirabilité". Mais au début de la pandémie, il n'y avait aucun laboratoire en France capable de contrôler la qualité d'un masque chirurgical. Le groupe Icare est désormais en capacité de le faire.

Il n'y avait aucun laboratoire capable d'évaluer la qualité des masques en France... Christian Poinsot, Président-Directeur Scientifique du groupe Icare

Ce sont des tests rapides qui permettent de savoir tout de suite si le masque est conforme ou pas. "Et on trouve des masques qui ne sont pas efficaces" poursuit Christian Poinsot, "les masques chirugicaux retiennent 98% des particules, et ceux grand public c'est 90% pour la qualité 1, et 70% pour la qualité 2". Il faut donc être vigilant lorsqu'on achète un masque. Ces nouveaux tests permettent également au groupe Icare de maintenir l'emploi sur le site, où travaillent habituellement 110 salariés.