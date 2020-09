Covid-19 : le laboratoire Ozalys développe sa solution hydroalcoolique pour les femmes malades du cancer

Le laboratoire cosmétique Ozalys à Acquigny, dans l'Eure, confronté à la crise du coronavirus, s'est adapté et développe un nouveau produit, une solution hydroalcoolique, plus particulièrement destinée aux femmes touchées par le cancer.

Ozalys a été créé il y a trois ans seulement et la marque est déjà présente dans 34 pays. L’export représente 80% des ventes pour le laboratoire qui subit de plein fouet la crise de Covid-19. "Comme toutes les entreprises, nous avons été considérablement impactés, _il a fallu transformer ce paquebot de croisière en navire de guerre__"explique Isabelle Guyomarch, la présidente du groupe CCI Productions et fondatrice du laboratoire Ozalys. La cheffe d'entreprise n'est pas femme à se laisser abattre - elle a triomphé d'un cancer du sein - et a cherché des solutions pour s’adapter à la crise."Naturellement, nous n’avons pas fermé, nous avons adapté nos process pour pouvoir fabriquer de la solution hydroalcoolique"_détaille Isabelle Guyomarch.

Nous interdisons tous les ingrédients suspects, les phtalates que l’on retrouve lors de la dénaturation de l’alcool, les plastifiants et tous les ingrédients qui vont se comporter comme des hormones qu’on appelle les hormones like - Isabelle Guyomarch

Sept chercheurs ont planché sur la formule et en trois semaines, le soin réparateur d'Ozalys, c'est son nom, s'est retrouvé sur le marché.

Reportage au laboratoire Ozalys d'Acquigny qui a développé sa solution hydroalcoolique Copier

Protéger les plus fragiles

Les flacons sont distribués dans les hôpitaux, commercialisés dans les pharmacies, mais aussi sur la plateforme "Protégez-vous normand". Une évidence pour Isabelle Guyomarch car, dit-elle, "les malades du cancer paient un plus lourd tribut et peuvent être, selon la période de leur traitement, potentiellement plus fragiles, plus en danger face au coronavirus".

Protégez les plus fragiles, ce n'est pas que protéger les plus âgés, c'est protéger toute une population qui, à un moment, n'a pas les armes suffisantes pour se défendre contre ce virus - Isabelle Guyomarch

Depuis le mois d'avril, Ozalys a déjà produit 500.000 flacons de sa solution hydroalcoolique qui est désormais inscrite à son catalogue et le restera, aux côtés des crèmes hydratantes, laits corporels et autres soins d'hygiène.