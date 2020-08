Covid-19 : le Loiret (de nouveau) très proche du seuil d'alerte

Dans son bulletin publié ce mardi, l'agence régionale de santé indique que 337 personnes ont été testées positives la semaine dernière dans le Loiret, sur 8.810 testées. Le taux d'incidence est proche du seuil d'alerte dans le département, et deux personnes de plus ont été admises en réanimation.

Signe que le virus circule toujours activement, dans son bulletin bi-hebdomadaire consacré à l'épidémie de Covid-19 et publié ce mardi, l'agence régionale de santé en Centre Val-de-Loire indique que le Loiret est actuellement très proche du seuil d'alerte. Concrètement, le taux d'incidence, déterminé en fonction du nombre de personnes testées positives pour 100.000 habitants, est de 49,3 dans le Loiret, alors que le seuil d'alerte est fixé à 50. Le département, comme toute la région, reste en seuil de vigilance.

Plus de 8.000 personnes testées la semaine dernière dans le Loiret

Ce taux d'incidence était de 52,6 vendredi dernier dans le Loiret, mais de 34,7 dans le bulletin de mardi dernier. Il faut préciser que le nombre de personnes testées augmente encore : 8.810 personnes testées entre le 17 et le 23 août dans le Loiret, notamment dans le cadre de la grande campagne de dépistage gratuit et sans rendez-vous lancée mi-août après l’apparition de plusieurs clusters à Orléans, notamment quartier de la Source (150 cas positifs à ce jour après un mariage début août). Sur ces 8.810 personnes testées, 337 sont positives.

Hausse légère du nombre de personnes en réanimation au CHR d'Orléans

Par ailleurs, il y a deux personnes supplémentaires actuellement en réanimation au centre hospitalier régional d'Orléans (quatre vendredi dernier contre six ce mardi). Mais ce chiffre n'est pas forcément significatif, indique l'ARS, car au niveau régional, le nombre de cas en réanimation est globalement stable et on a "pas d'inquiétude pour la tension hospitalière, telle que cela avait pu être le cas en mars dernier".

Enfin, trois personnes supplémentaires sont décédées depuis le bulletin de vendredi dernier dans la région Centre-Val de Loire, mais on ne recense aucun décès dans le Loiret.