Covid-19 : le Loiret reste au-dessus du seuil d'alerte pour la circulation du virus

Le Loiret reste le seul département de la région Centre Val-de-Loire où le seuil d'alerte est dépassé pour la circulation du virus du Covid-19. Le taux d'incidence pour la période 25 au 31 août est de 58,1 cas positifs pour 100.000 habitants (il était de 51 selon les chiffres publiés mardi dernier).

Plus de 9900 tests menés en une semaine dans le Loiret

Il faut dire aussi que, sur la période, on avait jamais autant effectué de tests (9942 tests entre le 25 et le 31 août) Le taux de positivé augmente légèrement : 4%. Et le nombre de personnes en réanimation est passé de quatre à cinq dans le Loiret. On est donc toujours très loin de la période forte tension hospitalière de mars dernier, notamment en réanimation.

L'agence régionale de santé continue à encourager fortement la population à se faire dépister et annonce que la campagne de dépistages gratuits, sans ordonnance et sans rendez-vous, qui a débuté mi-août, se poursuivra la semaine prochaine à Orléans.

Où et quand se faire dépister gratuitement à Orléans ?