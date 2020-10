Covid-19 : Orléans et le Loiret proches du passage en zone d'alerte renforcée

L'épidémie de Covid-19 poursuit sa progression dans le Loiret, selon les derniers chiffres de l'agence régionale de santé du Centre Val-de-Loire publiés ce mardi. Et le département, classé en zone d'alerte depuis fin août, pourrait passer en zone d'alerte renforcée "dans les prochains jours" selon ces indicateurs.

Quelque chose à laquelle on s'attend" (le directeur de l'ARS)

"C'est quelque chose à laquelle effectivement on s'attend et qu'on anticipe", indique Laurent Habert, directeur général de l'agence régionale de santé. En effet, deux des trois critères qui entraînent ce passage en zone d'alerte renforcée sont déjà atteints à ce jour : le taux d’incidence chez les plus de 65 ans a franchi le cap des 50 cas positifs pour 100.000 personnes (58 cas pour 100 000).

Taux d'incidence en hausse dans le Loiret

Et deuxième critère atteint durant ces sept derniers jours : dans la région, le taux de lits occupés en réanimation est à 22,6%. Seul le taux d'incidence pour l'ensemble de la population reste en-dessous des 150 pour 100.000, mais il augmente fortement et atteint les 119 cas testés positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants dans le Loiret.

La zone d'alerte renforcée est le deuxième niveau dans la classification du ministère de la Santé, entre la zone d'alerte et la zone d'alerte maximale (qui concerne actuellement Paris, Lyon, Aix-Marseille, Lille, Saint-Etienne, Toulouse, Montpellier, Grenoble et la Guadeloupe).

Orléans bientôt comme Bordeaux ou Rennes ?

La courbe est donc orientée à la hausse, mais la situation n'est pas (encore) aussi alarmante à Orléans qu'en région parisienne, Toulouse et Montpellier, classés en zone d'alerte maximale, ou qu'à Bordeaux, Dijon ou Rouen, actuellement en zone d'alerte renforcée. Précisons qu'à ce jour, en France, le classement en zone d'alerte renforcée concerne des agglomérations (Nice, Bordeaux, Rennes,Rouen...), et pas des départements, car c'est évidemment les grandes villes que le virus circule le plus facilement et le plus rapidement.

Si le Loiret, ou en tout cas l'agglomération d'Orléans, passe à son tour en zone d'alerte renforcée dans les jours à venir, cela devrait entraîner des mesures de restriction supplémentaires de la part du préfet du Loiret. Parmi les mesures qui ont été prises dans pareille situation : l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes (pour les rencontres sportives notamment), la limitation à dix personnes les rassemblements sur la voie publique, ou encore la fermeture obligatoire des bars à partir de 22h.

Dans les chiffres publiés ce mardi par l'ARS, ajoutons enfin que le taux de positivité est en hausse (9,4% des personnes testées dans le Loiret entre le 3 et le 9 octobre sont positives au Covid-19). Le nombre de personnes hospitalisées est aussi en augmentation (38 hospitalisations conventionnelles pour cause de coronavirus dans le Loiret et 14 personnes en réanimation ou soins critiques, comme vendredi dernier).