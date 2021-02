Covid-19 : le maintien de la fermeture de l'école Jeanne d'Arc à Boucau suscite l'incompréhension de parents

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques maintient la fermeture de l'école Sainte-Jeanne d'Arc à Boucau. L'établissement privé est fermé depuis le 16 janvier après la découverte, dans un premier temps, de huit cas avérés de Covid-19. Les parents d'élèves ont été informés ce vendredi 29 janvier que l'école ne rouvrirait pas ce lundi. Certains d'entre eux se sentent déconcertés par cette décision. "Le seul document que nous avons reçu est un document de la caisse primaire d'assurance maladie, nous précisant que notre enfant est cas contact et qu'il doit rester isolé du 16 au 23 janvier et qu'à partir de ces sept jours d'isolement il pourrait reprendre le chemin de l'école, s'il n'a aucun symptôme. Donc, on ne comprend pas puisque nos enfants ont été isolés pendant 14 jours", explique Sonia. Son enfant est en CP.

Conséquences psychologiques et financières

Plusieurs parents soulignent que cette situation a des conséquences psychologiques."Les enfants sont perturbés. En comptant les vacances qui approchent, ils seront restés plus de cinq semaines en dehors de l'école", écrit une maman. A cela s'ajoute des difficultés d'organisation. "On se sent un peu seuls. Les maîtresses sont présentes, disponibles. Nous pouvons les appeler si nous avons des questions, même le weekend. Mais l'école à la maison c'est différent. Des parents télétravaillent. L'environnement de la maison doit être favorable à l'enseignement. Mais, peut-être qu'il y a un petit frère, peut-être que les parents sont stressés par autre chose".

Certains ont pris un arrêt de travail pour "garde d'enfant" mais il faut remplir plusieurs conditions. Par ailleurs, il ne peut pas excéder 21 jours. La plupart ne sont pas indemnisés à hauteur de 100% de leur salaire. Parfois, la situation provoque des tensions avec leur employeur.

Il n'était pas possible de rouvrir "sereinement" l'école

Contacté par France Bleu Pays Basque, un représentant de la direction diocésaine de l'enseignement catholique (DDEC) explique comprendre les difficultés des parents et rappelle que cette décision, qui ne dépend pas de la DDEC, n'a pas été prise de gaieté de cœur : "la santé et la protection de la santé a plus pesé dans la balance". Il eu un nouveau cas avéré de Covid jeudi dernier. C'est ce jour que s'est tenue une réunion afin de décider de lever ou non la fermeture de l'école.

Même position au rectorat de Bordeaux, qui indique qu'il n'était possible, dans ces conditions, de rouvrir "sereinement" l'école Sainte Jeanne d'Arc. D'autant qu'à leur connaissance, une quarantaine élèves n'a pas été testée. Le principe de précaution a été appliqué. L'établissement devrait donc rester fermé jusqu'aux vacances scolaires ce vendredi.

Au total, 34 enfants, parents d'élèves ou personnel de l'école ont été testés positifs à la Covid-19.

Accès au centre de loisir de Boucau "limité"

Sonia insiste : elle n'a rien contre la direction de l'école Jeanne d'Arc qui fait de son mieux pour transmettre les informations, mais elle regrette que les services de l'Etat ne donnent pas plus d'explications. Puis, avec d'autres parents, elle aurait aimé recevoir un soutien de la mairie de Boucau, ne serait-ce que pour les guider vers les services qui pourraient répondre à leurs interrogations. Ils regrettent que l'accès au centre de loisirs de la commune soit "limité". "Un protocole plus strict est exigé pour nos enfants avec des mesures renforcées : distanciation physique supplémentaire, lavage des mains multiplié. Pour les enfants qui n'ont pas été testés (même après cette longue période d'isolement) l'accès à la cantine est fortement déconseillé. Les enfants testés négativement doivent manger seul à leur table", explique un collectif de parents d'élèves de cette école dans un courrier. Une forme de maltraitance selon eux.