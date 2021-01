Covid-19 : le maire d'Évreux propose de vacciner 2500 personnes par semaine

"On ne peut que s'interroger sur cette pseudo-stratégie qui consiste à ne pas vacciner alors qu'on reçoit 500.000 doses par semaine" s'émeut Guy Lefrand, maire Les Républicains d’Évreux et médecin urgentiste, invité de France Bleu Normandie ce mercredi. L'élu a donc écrit au préfet de l'Eure et au directeur de l’agence régionale de santé de Normandie pour proposer que "la Ville d'Evreux et l'agglomération accompagnent l’État". Guy Lefrand assure avoir déjà reçu "un message de soutien du directeur de cabinet du ministre de la Santé".

Reécoutez l'interview de Guy Lefrand, maire d'Évreux et médecin urgentiste sur la stratégie vaccinale au micro d'Yves-René Tapon Copier

Nous avons trois salles disponibles, nous avons des congélateurs, nous avons des véhicules frigorifiques qui peuvent aller chercher les vaccins à Rouen - Guy Lefrand

4875 doses de vaccins sont pourtant déjà arrivées au centre hospitalier d’Évreux, 4875 autres arrivent ce jour, "Je suis heureux de l'apprendre, heureusement que les médias sont là pour nous l'apprendre" glisse l'élu qui estime "pouvoir assurer en quarante-huit heures _2.000 à 2.500 vaccinations par semaine_, notamment pour les plus fragiles".

J'attends que l’État nous mette à disposition les vaccins et nous laisse travailler - Guy Lefrand

Une proposition qui fait réagir d'autres élus de l'Eure. "Démagogie" répond François Ouzilleau, maire (DVD) de Vernon qui a succédé à Guy Lefrand à la présidence du conseil de surveillance du centre hospitalier Eure-Seine en octobre 2020. "Guy Lefrand apprend par la presse que près de 5.000 doses de vaccins arrivent dans l'Eure ce jour. S"il participait aux réunions que le préfet organise chaque semaine (comme hier) avec les élus, il l'aurait su" ironise sur Twitter le député LaREM de l'Eure Fabien Gouttefarde.

Guy Lefrand veut également mettre à disposition du personnel municipal et communautaire pour assurer ces vaccinations et "en tant que médecin, je suis prêt à les vacciner moi-même" assure-t-il.