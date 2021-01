Covid-19 : déclaré cas contact, le maire de Belfort est à l'isolement une semaine

Damien Meslot à l'isolement pendant 7 jours. Le maire de Belfort a été déclaré cas contact au Covid-19, a-t-on appris ce mardi. Son entourage précise que c'est un membre de son cabinet qui a été testé positif au coronavirus.

Damien Meslot "ne présente aucun symptôme et continue d'exercer ses fonctions à distance", précise encore son entourage. Comme le veut la procédure, le maire de Belfort est à l'isolement pendant sept jours, il ne pourra revenir en mairie qu'en cas de résultat négatif.

Un taux d'incidence toujours élevé

La circulation du virus restait forte en ce début de semaine dans le Territoire de Belfort. Ces dix derniers jours, le taux d'incidence (nombre de malades rapporté à 100.000 habitants) est resté au-dessus de la barre des 300 cas, soit bien au-dessus de la moyenne nationale (200 cas pour 100.000).

Pour les plus de 65 ans, le taux d'incidence grimpait même ce lundi à 327 dans le Territoire de Belfort, contre 199 en France.

Une vingtaine de clusters dans le département

Ce lundi, plus de 20 clusters étaient "en cours d'investigation" dans le Territoire de Belfort. La semaine dernière, le collège Goscinny de Valdoie a été fermé. Ce lundi, c'est le collège Simone Signoret de Belfort qui est resté fermé, une partie des enseignants ayant été testée positive au Covid-19.

L'Ehpad de Delle a également été très fortement touché. On dénombre aussi plus de 58 cas positifs à la maison de retraite de Rougemont-le-Château et 55 cas à l'Ehpad de Bavilliers.

Plus de 130 patients Covid à Trévenans

Après un pic des hospitalisations à Trévenans ces dernières semaines, avec 175 à 200 personnes prises en charge dans des unités Covid, la tendance était à la baisse ce lundi, avec 136 patients Covid hospitalisés, dont 24 en réanimation, selon les chiffres de la préfecture.

Le bilan humain de la seconde vague est bien supérieur à celui de la première : 260 personnes sont mortes du Covid-19 pendant la deuxième vague à l'Hôpital Nord Franche-Comté, contre 200 pendant la première.