Covid-19 : le maire de Châteauroux se fera vacciner pour "donner l'exemple"

"On doit montrer l'exemple et inciter la population à se faire vacciner massivement", explique Gil Avérous. Par ce geste, le maire entend rassurer les nombreux Français sceptiques face au vaccin. "On est dans une situation aujourd'hui où il y a un besoin de rassurer les gens. On sent chez eux une inquiétude, une incertitude."

Le maire de Châteauroux se fera donc vacciner, sans être prioritaire pour autant. "Il n'y a pas une volonté pour les élus de passer avant les autres, prévient-il. On passera quand les vaccins seront là et qu'on sera dans les publics à vacciner", assure-t-il.

Gil Avérous affirme qu'une vaccination massive est le seul moyen de renouer avec une vie normale : "il faut absolument qu'on puisse s'occuper de nos anciens, qu'on permette à nos entreprises de retravailler normalement et qu'on permette à nos soignants de souffler. Sans le vaccin on n'y arrivera pas, il ne faut pas se mentir."

L'édile castelroussin rejoint ainsi le manifeste pour la vaccination signé par 200 maires de France.