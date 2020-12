Covid-19 : Le maire écologiste de Tours se fera vacciner pour "donner l'exemple"

A l'initiative du maire de Poissy (Yvelines), Karl Olive, près de 200 maires s’engagent à se faire vacciner au plus vite pour montrer l'exemple et convaincre les Français d’en faire autant. Karl Olive (DVD) estime dans le Figaro que «parce que les Français ont confiance en leur maire, notre exemple et notre incitation peuvent convaincre demain des administrés aujourd’hui fébriles». «Dans nos marchés de centre-ville ces jours derniers encore, 6 administrés sur 10 nous posent la même question: Et vous, allez-vous vous faire vacciner?», écrivent ces élus dans un manifeste. Parmi les signataires, on trouve François Rebsamen, maire PS de Dijon où a débuté la vaccination dimanche dernier, le maire d’Antibes (Jean Leonetti, LR), d’Arras (Frédéric Leturque, DVD), de Saint Ouen (Karim Bouamrane, PS)…

C'est pour donner l'exemple - Emmanuel Denis

Le maire écologiste de Tours, Emmanuel Denis, n'a pas été invité à signer ce manifeste. Aucun maire d'indre-et-Loire n'est pour l'instant signataire. Mais Emmanuel Denis précise malgré tout qu'il se fera vacciner _"pour donner l'exemple"_dès que ce sera possible pour le grand public au printemps 2021. Il n'est d'ailleurs pas question pour les élus de passer avant les publics à risque. "Nous attendrons notre tour" explique Karl Olive, pour qui cette vaccination permettrait aussi de couper court à l'idée que les aînés dans les Ehpad seraient pris pour des cobayes.