Dans une tribune, Serge Grouard tire à boulets rouges sur la stratégie anti Covid-19 du gouvernement, qu'il qualifie de "nulle". Le maire LR d'Orléans dénonce les failles de l'organisation de la vaccination, le manque de doses, et réclame notamment un reconfinement total pour un mois.

Covid-19 : le maire LR d'Orléans prône un reconfinement d'un mois et dénonce "la nullité" du gouvernement

C'est ce qu'on appelle un texte au vitriol : le maire d'Orléans Serge Grouard publie une tribune sur sa page Facebook, samedi 16 janvier, dans laquelle il invite le gouvernement à revoir totalement sa stratégie anti Covid-19. L'élu Les Républicains estime que "l’autosatisfaction du Premier ministre n’a d’égale que la nullité de sa politique".

Serge Grouard, qui sera l'invité de France Bleu Orléans ce lundi à 7h45, estime que, "depuis près d’un an, le cumul des échecs, mensonges et absurdités de l’exécutif dans la lutte contre le COVID est impressionnant" et dénonce un "fiasco total".

Un lancement de campagne de vaccination ridicule"

Le maire d'Orléans dénonce les failles, selon lui, dans l'organisation de la campagne de vaccination (qu'il juge "ridicule"). A partir de ce lundi, à Orléans comme partout en France, les plus de 75 ans et personnes les plus à risques vont pouvoir se faire vacciner.

Serge Grouard énumère quatre propositions

"vacciner massivement sans limite d'âge et sans inscription préalable", en achetant le vaccin AstraZeneca sans passer par la commission européenne, et en organisant une production des autres vaccins en France (Pfizer et Moderna)

"intensifier la politique du tester-tracer-isoler"

"reconfiner totalement pour un mois dès maintenant" en s'engageant à rouvrir toutes les activités à une date précise fin février

en s'engageant à rouvrir toutes les activités à une date précise fin février "décentraliser la gestion de la crise"

Des propositions des plus démagogiques" - Stéphanie Rist, LREM

Face à cette attaque très virulente contre la gestion de la crise sanitaire de la part du maire LR d'Orléans, la députée LREM Stéphanie Rist, également conseillère municipale à Orléans, parle de "propositions des plus démagogiques" : "vous polémiquez pour faire de la politique", lance-t-elle à Serge Grouard.

Vendredi dernier, invité de France Bleu Orléans, le directeur général de l'Agence régionale de santé en Centre-Val de Loire Laurent Habert, a assuré que "tout le monde aura accès au vaccin, c'est clair et net. Mais ça prendra du temps parce que ces vaccins doivent être produits par les laboratoires pharmaceutiques, Pfizer en l'occurrence." 1.500 à 2.000 personnes sont vaccinées chaque semaine dans la région actuellement, selon le patron de l'ARS.