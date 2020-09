Covid-19 : le masque bientôt obligatoire aux abords de tous les établissements scolaires de la Vienne

Comme dans le Calvados, le Pas-de-Calais ou encore les Pyrénées-Orientales, la Vienne s'apprête, ce vendredi, à rendre le port du masque obligatoire dans un rayon de 50 mètres aux abords des établissements scolaires du département. Un arrêté préfectoral va être pris en ce sens et il rendra également le masque obligatoire sur tous les marchés et les brocantes de la Vienne.

Le masque bientôt obligatoire aux abords des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et des établissements d'enseignement supérieur

"Le port du masque sera obligatoire sur tous les endroits qui rassemblent sur l'espace public une concentration importante de personnes qui ne sont pas forcément en respect des distanciations physiques", explique Chantal Castelnot, la préfète de la Vienne. Certains maires du département ont déjà pris des arrêtés rendant obligatoire le port du masque sur les marchés mais cela ne concernait pas toutes les communes. Et devant ce manque de "visibilité pour les citoyens", les autorités ont préféré "homogénéiser les règles dans tout le département".

"La deuxième vague est vraiment en train d'arriver chez nous"

Ce tour de visse sanitaire entend répondre à la dégradation des indicateurs liées à l'épidémie de coronavirus. "On était jusque là au stade de vulnérabilité limitée, on passe au stade de vulnérabilité modérée parce que le taux d'incidence (Nombre de cas positifs pour 100.000 habitants) de tests positifs de plus de 55 pour 100.000 habitants", précise Chantal Castelnot, avant de rappeler que la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques ont atteint le stade de vulnérabilité élevée.

"Dans la Vienne nous n'avons pas eu la première vague, là, la deuxième est en train, vraiment, d'arriver chez nous" (Préfecture de la Vienne)

Les personnes dans la tranche d'âge des 20-30 ans sont les plus infectées

La dégradation de la situation sanitaire s'explique aussi "parce que les gens sont partis en vacances, que les étudiants viennent de rentrer après avoir souvent beaucoup voyagé. Nous avons eu beaucoup de brassages et ces phénomènes gérèrent évidemment parfois des contacts un peu trop rapprochés et si une personne est contaminée, elle peut en infecter un certain nombre autour d'elle", indique la préfète de la Vienne.

Parmi les indicateurs qui attirent le plus l'attention des autorités, la proportion de jeunes parmi les nouveaux cas positifs. "Dans notre région, la tranche d'âge où les gens sont les plus infectés c'est les 20-30 ans, avec plus de 400 cas, rapportés à 100.000 habitants, ce qui est énorme", insiste Chantal Castelnot.