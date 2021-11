Covid-19 : le masque de nouveau obligatoire dans les rues de plusieurs communes du Val d'Oise

La situation sanitaire dans le Val-d’Oise se dégrade fortement. Ce vendredi, dans le département, le taux d’incidence s’élève à 203 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité à 5,3. Concrètement, cela veut dire que près de 2.550 nouveaux cas positifs sont dépistés par semaine. En conséquence, la préfecture du Val d'Oise décide de réinstaurer le port du masque obligatoire en extérieur dans un grand nombre de commune. "Le port du masque est désormais obligatoire entre 6h et 19h pour les personnes de 11 ans et plus dans tout l’espace public des communes de plus de 10.000 habitants, dans certaines communes de plus de 5.000 habitants limitrophes", indique un communiqué de presse. La mesure est également valable pour les communes suivantes : Boisemont, Puiseux-Pontoise, Neuville-sur-Oise, Ennery, Valmondois, Butry-sur-Oise, Mours, Nointel, La Frette-sur-Seine, Frepillon, Montlignon, Andilly, Margency, Piscop, Moisselles, Bonneuil-en-France, Le Thillay, Vaudherland, Roissy-en-France et Seugy.

Carte des communes où le port du masque devient obligatoire dans l'espace public ce vendredi 26 novembre. - Capture d'écran

Comme cela était déjà le cas aussi, le port du masque reste obligatoire à l'extérieur aux abords des écoles, sur les marchés et dans les lieux rassemblant du public. "Le port du masque devient également obligatoire dans les cours de récréation à partir du CP", indique encore la préfecture.