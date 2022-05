A partir de ce lundi, le masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun en France. Il reste recommandé, mais des associations de patients immunodéprimés, encore très fragiles face au Covid-19, s'inquiètent et appellent à la "solidarité".

Covid-19 : le masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun à partir de ce lundi

C'est l'un des derniers stigmates de cette pandémie qui soit encore visible au quotidien, plus de deux ans après l'apparition des premiers cas de Covid-19 en France. Les Français pourront faire tomber le masque dans les transports en commun à partir de ce lundi.

Bus, métro, train, et taxi ne seront plus soumis à cette obligation, a annoncé mercredi Olivier Véran à l’issue du Conseil des ministres. Cela concerne aussi les aéroports et les avions qui volent au sein de l'Union européenne, a par ailleurs annoncé l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).

Pensez tout de même à garder un masque à portée de main, puisque "le port du masque reste recommandé" dans les transports, a précisé le ministre de la Santé, et il reste d'ailleurs obligatoire dans les centres de santé. Le masque est notamment recommandé pour "les personnes fragiles", assure Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, au micro de franceinfo.

Les immunodéprimés inquiets appellent à la "solidarité"

"Je lance un appel pour inciter tous les Français à garder le masque dans les transports", a demandé ce mercredi Yvanie Caillé, fondatrice de Renaloo, une association de patients atteints de maladies rénales. Elle plaide pour "un geste de solidarité".

Selon elle, la levée de cette obligation est "inquiétante puisque les patients immunodéprimés sévères que nous représentons dans nos associations sont mal protégés ou pas protégés du tout par la vaccination. Ils restent à très haut risque de formes graves." Ils représentent d'ailleurs une part importante des patients hospitalisés en réanimation et "des personnes qui décèdent tous les jours".

"Pour un certain nombre d'entre eux, ça risque aussi de signifier leur exclusion des transports en commun, tant qu'il y aura une circulation virale importante", craint-elle. Elle leu conseille de continuer à porter un masque FFP2.

Si les contaminations et les hospitalisations sont actuellement en forte baisse, les scientifiques préviennent que l'épidémie n'est probablement pas terminée.