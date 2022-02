Covid-19 : le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass dès le 28 février

Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos (musées, cinémas, salles de sports, restaurants...) soumis au pass vaccinal à partir du 28 février, exception faite des transports (trains et avions compris), a indiqué vendredi le ministère de la santé mettant en avant l'"amélioration de la situation sanitaire". "Le port du masque en intérieur sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal. Dans les autres lieux clos soumis au pass vaccinal, le port du masque ne sera plus obligatoire", peut-on lire dans le communiqué. Le port du masque n’est plus exigé en extérieur depuis le 2 février mais il reste préconisé en cas de regroupement de personnes avec une forte densité.

Dispositif de dépistage allégé

Autre changement entrant en vigueur le 28 février : le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec une personne testée positive va être "allégé". "Les personnes contacts n’auront plus à réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique ou test RT-PCR) à J2 (soit deux jours après avoir eu l’information d’avoir été en contact avec une personne testée positive) au lieu de trois tests aujourd’hui (à J0, J2 et J4). Dans le cas d’un autotest positif, la personne devra faire un test antigénique ou un test RT-PCR de confirmation. Les règles d’isolement demeurent inchangées", a précisé le ministère.

Le protocole sanitaire à l'école va également être allégé après les vacances d'hiver a confirmé le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer plus tôt dans la matinée.