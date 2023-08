Covid-19 : le masque redevient obligatoire à l'hôpital de Mont-de-Marsan

Patients, professionnels et visiteurs, tout le monde doit recouvrir le bas de son visage avec un masque chirurgical à l'hôpital Layné de Mont-de-Marsan. Une mesure de précaution suite aux nombreux nouveaux cas dans les Landes et plus largement, dans le Sud-Ouest du pays.

Cette décision est valable pour 15 jours à compter du vendredi 18 août. Après cette période, la situation sera réévaluée par rapport à l'évolution de la transmission du virus.