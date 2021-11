Covid-19 : le masque redevient obligatoire en extérieur par endroits dans les Hautes-Pyrénées

La préfecture des Hautes-Pyrénées prend de nouvelles mesures de port du masque en extérieur ce mardi 30 novembre. Il devient obligatoire aux abords des écoles, des lieux de cultes et des gares.

Le port du masque redevient obligatoire dans certains lieux en extérieur à partir de ce mardi 30 novembre. Décision de la préfecture pour faire face à une explosion du taux d'incidence dans les Hautes-Pyrénées. On compte ce mardi 485 cas pour 100 000 habitants dans le département, qui est le deuxième le plus contaminé de France.

Aux abords des écoles, des gares et des lieux de culte

Le masque est désormais obligatoire pour les personnes âgées de plus de 11 ans dans un rayon de 50 mètres autour des établissements scolaires, aux heures d'entrée et de sortie scolaire, ainsi que dans les cours extérieures des établissements. Il est aussi obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des lieux de culte, aux heures des offices, dans un rayon de 50 mètres aux abords des gares, et dans un rayon de 10 mètres autour des abribus.

Il faut également porter son masque lors des événements sur l'espace public, les rassemblements, les festivals, les regroupements de plus de 10 personnes, ainsi que sur les marchés, les marchés de Noël, les brocantes, les ventes au déballage. Il reste obligatoire dans les files d'attente également.