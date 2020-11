Covid-19 : le match de l'US Orléans Loiret Football prévu lundi prochain face à Boulogne reporté

Le match prévu lundi 9 novembre entre l'US Orléans et Boulogne dans le cadre du championnat de National est reporté, indique le club orléanais. Motif : il y a huit cas positifs au Covid-19 à Boulogne, dont six joueurs.

Encore un match reporté dans le championnat de National. L'US Orléans Loiret Football indique que la rencontre qui devait se jouer lundi 9 novembre à 20h45 entre Orléans et Boulogne est reportée, "suite à plusieurs cas positifs au Covid-19 au sein du groupe de l'US Boulogne"

Le club de Boulogne précise qu'il y a en fait huit cas dans son effectif : deux dans le staff et six parmi les joueurs.

Ce match comptant pour la douzième journée de National devait se jouer à huis-clos au stade de la Source à Orléans, en raison du reconfinement général en France, ce qui aurait été une première cette saison pour l'USO.

Orléans n'a plus joué depuis le 28 octobre dernier, et le match nul à Saint-Brieuc, dans le cadre d'un match en retard qui avait déjà été reporté en raison de l'épidémie de coronavirus. Le match du sixième tour de la Coupe de France, entre Vierzon (N3) et l'USO, qui devait se jouer dimanche 1er novembre dans le Cher, avait lui aussi été reporté, comme toutes les rencontres de cette compétition, après la décision de reconfinement prise par le gouvernement qui entraîne l'arrêt des compétitions de football amateur.