Covid-19 : le mea culpa du maire de Brassac-les-Mines après la fermeture de l'école élémentaire

La crise sanitaire n'épargne rien. Surtout pas les nerfs de ceux qui sont en responsabilité. A commencer par les élus locaux. Il y a trois semaines, l'école élémentaire Jean Zay a été fermée à Brassac-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme.

En cause, la propagation du coronavirus au sein de l'établissement. Plusieurs personnels de l'école et des élèves ont été testés positifs. Une opération de dépistage avait été organisée au centre culturel de la commune par l'ARS en partenariat avec la Croix-Rouge.

Dans ce moment de tensions, le maire Fabien Besseyre avait réagi à cette fermeture contrainte sur France Bleu Pays d'Auvergne. "Ma crainte, c'est qu'il y a quand même des grands-parents qui viennent chercher leurs petits enfants et j'espère pas que dans les jours à venir on va m'annoncer des personnes âgées qui partent en réanimation suite à un départ de contamination dans notre école." Une sortie "maladroite" qui a généré incompréhension et tensions. Fabien Besseyre a tenu à exprimer ses regrets sur notre antenne.

On a pointé du doigt des adultes et ce n'est peut-être pas forcément la source de l'infection au sein de notre école

En cette période de crises sanitaire et de fatigue générale, vous tenez à apporter votre soutien au corps enseignant. Il n'était pas question de le stigmatiser ?

Oui, on peut s'apercevoir qu'au niveau national et au niveau local, en fait, cette cinquième vague, on peut l'appeler sans lui donner vraiment de mon nom "la vague scolaire". C'est vrai que c'est très compliqué parce que, en fait, on a pointé du doigt des adultes et ce n'est peut-être pas forcément la source de l'infection au sein de notre école parce qu'on sait très bien que les enfants sont porteurs et sont souvent asymptomatiques. Et c'est vrai que j'ai peut être tenu des propos un petit peu un petit peu lourds au niveau des enseignants, et je les regrette.

D'où est partie la contamination, alors ?

Ca a été probablement dû à un enfant symptomatique parce que quand on voit l'impact qu'on a eu sur notre école, c'est vrai qu'il y a eu un grand nombre de personnes touchées. Je remercie l'inspectrice et l'ARS d'avoir pris la bonne décision. Dès qu'on est arrivé à un certain seuil, il y a eu la fermeture de l'école. Et d'ailleurs, après, au niveau national, on est passé au niveau 3, donc c'est bien significatif.

Chacun a son opinion, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec sa santé

Les vacances scolaires arrivent à point nommé, tout le monde va pouvoir se reposer un peu.

Oui, j'ai vu l'inspectrice cette semaine et c'est vrai qu'elle aussi reçoit des courriers pour avoir des remplaçants dans les écoles et c'est très compliqué. Et là, je pense que la population en général est très fatiguée de cette situation. Les vaccinés ont des obligations, des contraintes, quant aux non-vaccinés, ça va être compliqué de les convaincre maintenant.

Il faut garder son calme et respecter les convictions de chacun ?

Chacun a son opinion, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec sa santé. Ca crée des tensions entre les personnes et la moindre petite goutte d'eau se fait emporter un petit peu les gens. Donc, j'appelle à ce que tout le monde se repose bien pendant les Fêtes, qu'on respecte bien les gestes barrières et ceux qui le souhaitent vraiment de faire ce rappel (vaccinal), comme l'a rappelé hier (mercredi) le président de la République à la télévision. J'ai été sollicité par un grand nombre d'administrés pour refaire un centre éphémère sur Brassac. On travaille actuellement avec l'ARS pour en proposer un nouveau aux habitants.