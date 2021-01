Covid-19 : en visite à Bobigny, le ministre de la Santé annonce le recrutement de 160 psychologues

Après avoir visité l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis), ce vendredi matin, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé "le renforcement de toutes les cellules d'urgence médico-psychologiques avec le recrutement de 160 psychologues supplémentaires qui permettront de soutenir les équipes" de soignants, "mais également les familles endeuillées et les familles de malades."

Lors de sa visite, le ministre a rencontré des soignants, au front lors de la première et deuxième vague de Covid-19, qui s'inquiètent d'une possible troisième vague épidémique. "On parle beaucoup de la santé mentale et du moral des Français qui se dégrade, et on peut le comprendre", a ajouté Olivier Véran. "On parle moins de la santé mentale et du moral des soignants, qui est soumis à rude épreuve depuis le début de cette pandémie. Et pourtant les soignants sont là, ils tiennent".