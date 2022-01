Covid-19 : le ministre de la Santé Olivier Véran testé positif

Le ministre de la Santé a été testé positif au Covid ce jeudi à la mi-journée. "Je viens d’être testé positif au Covid. En conséquence, je me mets à l’isolement et continue d’assurer mes fonctions à distance", a annoncé Olivier Véran sur Twitter. Il souffre de "symptômes légers", a précisé son entourage à l'AFP. "Comme le protocole le veut, étant vacciné trois doses, il respectera un isolement et continuera à travailler depuis les quartiers privés de son ministère, où il réside", ont ajouté ses services.

Selon son entourage, Olivier Véran, présent mercredi dans la matinée au Conseil des ministres, avait été averti dans l'après-midi être cas contact via l'application "Tous Anti Covid" et avait subi un premier test négatif. "Compte tenu de l'apparition de symptômes légers ce midi, il s'est à nouveau testé, positif cette fois. Il a confirmé son autotest par un test antigénique positif également", précise-t-on de même source.