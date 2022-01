Covid-19 : "Le moral en prend un coup", ces Mayennais à l'isolement, cloîtrés à la maison pendant 7 jours

La circulation du virus n'a jamais été aussi forte et rapide à cause du variant Omicron, extrêmement contagieux. Les taux d'incidence explosent. De plus en plus de personnes sont testées positives au Covid-19 en France. Elles doivent donc passer une semaine seules, isolées de leurs proches. L’isolement est l’une des solutions les plus efficaces pour freiner la circulation de la Covid-19. Il doit être respecté quand on est déclaré positif ou en attente des résultats de son test, quand on est cas contact, non-vacciné ou avec un schéma vaccinal incomplet, ou quand on est de retour d’un voyage à l’étranger.

Que font ces "confinés malgré eux" pendant 7 jours ? Les journées sont terriblement longues pour Jayson, âgé de 20 ans, salarié agricole : "Le moral en prend un coup surtout quand on a l'habitude de travailler dehors. On fait du ménage, on fait les papiers".

Pour tuer l'ennui, Aude a, elle, établi tout un programme. Cette maman est à l'isolement avec ses enfants de 4 et 7 ans : "Des jeux de société, des jeux dans le jardin quand le temps le permet. Le Père Noël est passé récemment, merci à lui !", car le risque c'est de ne plus pouvoir décoller du canapé. "Ils sont contents d'avoir des dessins animés, mais pas toute la journée" surtout que passer du temps devant un écran signifie bien souvent grignotage, bonbons et confiseries, "j'essaie alors de faire des repas équilibrés".