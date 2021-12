Covid-19 : le niveau 5 déclenché dans les hôpitaux en PACA, les interventions non-urgentes sont déprogrammées

La situation sanitaire est critique dans les hôpitaux de Marseille et de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur à cause de l'épidémie de Covid-19. Sur France Bleu Provence ce mardi matin le Professeur Richard Nicollas, directeur médical de la crise Covid à l'AP-HM (Hôpitaux Universitaires de Marseille) annonce que l'Agence Régionale de Santé vient de déclencher le niveau 5 de tension hospitalière dans les établissements de la région. Cela veut dire que toutes les interventions non urgentes, non vitales sont déprogrammées. D'après le Professeur, cette situation est identique à celle vécue lors du 1er confinement en mars 2020.

"On peut avoir les lits physiques le problème est de trouver les ressources humaines pour les armer." - Pr Richard Nicollas

En fin de semaine dernière, au moins cinq patients des hôpitaux marseillais ont été évacués vers l'ouest de la France pour être pris en charge pour éviter la saturation, cinq nouveaux patients doivent être transférés en ce début de semaine vers d'autres régions. Mais d'après le Professeur les établissements de l'AP-HM sont aujourd'hui saturés. Le manque de lit est évoqué mais il y a aussi un problème de ressource humaine explique le Professeur Richard Nicollas.

"Au moins 80% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés, je dis au moins parce qu'il semble qu'il y ait de faux pass." - Pr Richard Nicollas

