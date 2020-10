Covid-19 : le nombre d'hospitalisations en hausse à Nantes

Les nombre d'hospitalisations au CHU de Nantes augmente "doucement mais régulièrement", relève le professeur Francois Raffi, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Nantes. Ce lundi matin, 51 patients sont hospitalisés à cause de la Covid-19. Sur ces 51 patients, 12 sont en réanimation et 39 en service de médecine (maladies infectieuses, pneumologie et gériatrie).

"Il y aura la capacité suffisante" en réanimation

Sur la question de la capacité en terme de lits de réanimation, le professeur Raffi se veut rassurant : "Nous allons faire en sorte d'avoir de la marge, c'est à dire de pouvoir déployer des lits supplémentaires de réanimation avec la nécessité de déprogrammer certaines activités. Même en mars et avril, nous n'avons pas été débordé. La capacité pourra monter si nécessaire à 50 ou 70 lits voire plus." Selon le chef du service des maladies infectieuses au CHU de Nantes, "cette deuxième vague est moins brutale que la première", mais pour le professeur Raffi, elle va s’étaler dans le temps ce qui va poser un problème d'organisation qui risque de pénaliser la prise en charge des patients urgents hors Covid-19.