Covid-19 : les hospitalisations repartent à la hausse en Normandie

Alors que les chiffres avaient plutôt tendance à stagner ces dernières semaines, le nombre de patients Covid dans les hôpitaux de Normandie repart à la hausse, selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé publié ce mardi soir.

Les indicateurs se dégradent

Ce lundi 21 décembre, 1142 malades du coronavirus étaient à l'hôpital, contre 1052 personne le 14 décembre. Le nombre de patients hospitalisés diffère selon les départements : ils étaient ce lundi 479 en Seine-Maritime, 198 dans l'Orne, 190 dans le Calvados, 186 dans l'Eure et 89 dans la Manche. Sur une semaine, le nombre de patients admis dans les services de réanimation de la région passe de 84 à 87 malades.

"Désormais, les hospitalisations ne baissent plus et même augmentent légèrement, nous avons besoin que tout le monde soit très vigilant et rigoureux", explique Thomas Deroche, le directeur de l'Agence régionale de santé.

Si la tension hospitalière augmente, d'autres indicateurs de l'épidémie de coronavirus se dégradent : le taux d'incidence, notamment, est de 102,47 cas positifs sur 100 000 habitants.