Coronavirus : le nombre de cas continue d'augmenter en Nouvelle-Aquitaine, surtout chez les enfants

Un Néo-Aquitain sur dix a subi un dépistage au Covid-19 la seconde semaine de janvier, 24% de ces tests se sont révélés positifs, indique Santé publique France dans son dernier bulletin publié ce vendredi. Les contaminations ont atteint un nouveau record avec 148.000 cas détectés entre le 10 et le 17 janvier. Les taux d'incidence continuent d'augmenter dans tous les départements et particulièrement chez les enfants de moins de 10 ans. Seul signal positif : les hospitalisations en soins critiques atteignent un palier.

Le taux d'incidence continue d'augmenter en Nouvelle-Aquitaine

Le taux d'incidence a atteint les 2?477 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière, un taux inégalé depuis le début de la pandémie, indique Santé publique France dans son bulletin du 21 janvier. Une hausse particulièrement significative chez les enfants de moins de 10 ans, pour qui le taux d'incidence dépasse désormais les 3.538 cas pour 100.000 habitants.

Un Néo-Aquitain sur dix s'est fait testé en une semaine

En parallèle, les campagnes de dépistages continuent de battre leur plein, en une semaine, une personne sur dix a subit un tests au Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. C'est dans les Pyrénées-Atlantiques qu'on se teste le plus avec 12.148 tests pour 100.000 habitants. La tranche d'âge la plus testée est celle des 10-19 ans, on compte 18.615 adolescents dépistés sur 100.000 habitants sur l'ensemble de la région. C'est aussi dans cette tranche d'âge que le taux d'incidence est le plus élevé avec plus de 5.000 cas pour 100.000 habitants.

Des hospitalisations toujours en hausse

1.525 patients atteints du Covid-19 sont actuellement hospitalisés en Nouvelle-Aquitaine, un nombre en hausse. On constate toutefois une stagnation des admissions en soin critiques dans tous les départements sauf la Gironde.

Enfin, on déplore 93 décès liés au Covid-19 en milieu hospitalier la semaine passée, contre 83 la première semaine de janvier.