Ce n'est pas une surprise avec l'arrivée de l'automne. Le nombre de contaminations progresse en France. Le Nord et le Pas-de-Calais n'y échappent pas. Mais l'hôpital est épargné pour l'instant.

Covid-19 : le nombre de cas repart à la hausse dans le Nord et le Pas-de-Calais

Le nombre de contaminations repart à la hausse dans le Nord et le Pas-de Calais comme dans le reste du pays

Les professionnels de santé s'attendaient à cette recrudescence à la rentrée. Le nombre de cas de Covid-19 est en augmentation. L'épidémie semble repartir. Le virus circule davantage, ce qui est logique avec l'arrivée de l'automne. Pour l'instant, cela n'inquiète pas outre mesure les professionnels de santé. Les hôpitaux ne sont pas saturés.

Malgré tout, le gouvernement a annoncé mardi l'ouverture d'une campagne de vaccination à partir du lundi 3 octobre avec l'arrivée de nouveaux vaccins contre la souche d'origine et le variant Omicron.

Cette campagne est destination des "personnes fragiles, des plus de 60 ans, des professionnels de santé et des personnes qui sont en contact avec les personnes fragiles", a précisé François Braun, le ministre de la Santé ce mardi sur franceinfo. La population générale n'est pas concernée. Mais chacun est libre de recevoir ou non cette quatrième dose de rappel.

Recrudescence des contaminations

Comment le virus circule-t-il dans le Nord et le Pas-de-Calais ? Si le taux d'incidence atteint 354 cas pour 100 000 habitants en France, il est supérieur dans notre région. On compte 387 cas pour 100 000 habitants dans le Nord, selon les chiffres de Santé publique France au 27 septembre 2022.

Le taux d'incidence atteint 396 cas dans le Pas-de-Calais. Comme le montrent les courbes ci-dessous, on est loin du pic de l'épidémie en janvier 2022, conséquence du variant Omicron.

Dans les Hauts-de-France, la Somme qui est le département le plus touché avec un taux d'incidence de 494 cas pour 100 000 habitants. L'Aisne est pas loin derrière avec 490 cas. L'Oise compte 366 cas pour 100 000 habitants.

L'hôpital épargné dans l'immédiat

Dans les hôpitaux, on ne ressent pas la reprise épidémique pour l'instant. Aucun service n'est saturé dans la région à cause du Covid-19. Il y a toujours un décalage entre la hausse des contaminations et ses effets en terme d'hospitalisation.

Dans le Nord, 554 personnes sont hospitalisées pour un Covid-19 au mardi 27 septembre 2022, selon les chiffres de Santé publique France. 39 patients sont en soins critiques.

Dans le Pas-de-Calais, on compte 157 hospitalisations à la suite d'une contamination. 16 patients sont hospitalisés dans un service de réanimation.

Malgré la recrudescence des contaminations, aucune mesure sanitaire restrictive n'est envisagée par le gouvernement. Il n'y a aucune obligation de porter le masque. Mais le ministre de la Santé François Braun invite à faire preuve de bon sens : "Lorsqu'on est les uns sur les autres, c'est plus raisonnable de mettre son masque. Lorsqu'on est avec une personne très fragile, on met son masque".