Covid-19 : le nombre de malades à l'hôpital et le taux d'incidence en hausse dans l'Indre et le Cher

Le nombre de cas de coronavirus augmente à nouveau dans tout le pays, et le Berry n'est pas épargné. Ce mardi 6 décembre, 136 personnes sont hospitalisées dans l'Indre et le Cher, dont 3 en réanimation. C'est une trentaine de patients de plus que la semaine dernière.

Le taux de vaccination stagne

Parallèlement, le taux d'incidence remonte lui aussi. Dans l'Indre, l'Agence régionale de Santé (ARS) Centre Val-de-Loire compte ce mardi 6 décembre 500 malades pour 100.000 habitants, contre 406 pour 100.000 le mardi précédent. La tendance est la même dans le Cher, avec 581 cas pour 100.000 habitants, contre 469 cas pour 100.000 la semaine dernière. Une hausse continue depuis plusieurs semaines.

Au niveau régional, 32% des tests étaient positifs durant la semaine écoulée, un taux stable par rapport à la semaine précédente, mais le nombre de tests a augmenté de 25%. Le taux de vaccination, lui n'augmente toujours pas : au 4 décembre, 43.8% des plus de 60 ans ont reçu leur deuxième dose de rappel, contre 42.9% la semaine précédente