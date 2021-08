Covid-19 : le nombre de patients pris en charge en soins critiques se stabilise en Occitanie

Dans notre région Occitanie, le nombre de patients Covid-19 pris en charge en soins critique se stabilise. L'Agence Régionale de Santé dans son dernier point de situation évoque tout de même une forte activité des équipes hospitalières en cette période estivale. La bonne nouvelle c'est que depuis quatre jours le nombre de patients en soins intensifs se stabilise en Occitanie, ils sont 299 patients en ce moment.

Le virus circule toujours en Occitanie avec 1273 patients hospitalisés dans la région. Chaque semaine, on dénombre environ 60 décès liés au virus dans nos hôpitaux. Sur le nombre de nouveaux cas, l'ARS Occitanie enregistre 2 640 nouveaux cas par jour en moyenne sur la semaine écoulée. L'Agence Régionale de Santé d'Occitanie met en avant dans son dernier communiqué, les bons chiffres régionaux de la vaccination Plus de 84% de la population qui peut être vaccinée (les plus de 12 ans) a déjà bénéficié d’une première dose de vaccin.