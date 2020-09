Covid-19 : le nombre de personnes dans le Loiret testées atteint un record, le taux d'incidence en hausse

Plus de 10.400 personnes ont été testées entre le 31 août et le 6 septembre dans le Loiret, un nombre record, selon les chiffres officiels. Conséquence : le taux d'incidence augmente et atteint les 70 cas positifs pour 100.000 personnes testées. Le Loiret reste en rouge pour la circulation du virus.

Selon les derniers chiffres de l'agence régionale de santé, ce vendredi après-midi, le virus du Covid-19 circule toujours activement et le département reste classé en rouge. Le seuil d'alerte reste dépassé dans le département, puisque le taux d'incidence est de 69,9 personnes positives pour 100.000 habitants dans le Loiret.

Plus de 10.000 personnes testées en sept jours dans le Loiret

Cela est logique, puisque jamais autant de personnes n'avaient été testées dans le Loiret : 10.463 personnes testées entre le 31 août et le 6 septembre, conséquence de la poursuite de la campagne de dépistage massif et gratuit lancée par l'agence régionale de santé à Orléans (et qui se poursuit la semaine prochaine). Sur toutes les personnes testées dans le Loiret, 4,6% sont positives au Covid-19, soit 477 personnes contaminées entre le 31 août et le 6 septembre.

Dans la région, le taux d'incidence augmente fortement dans le département de l'Indre-et-Loire (proche du seuil d'alerte), avec 44,3 personnes positives pour 100 000 habitants. Concernant les décès, quatre personnes sont mortes du Covid-19 depuis le 8 septembre, dont trois dans les hôpitaux de la région Centre Val-de-Loire. Et douze personnes sont en réanimation dans la région, dont cinq dans le Loiret.

La campagne de dépistage gratuit continue

Prochaine campagne de dépistage gratuit, sans ordonnance et sans rendez-vous, au 1 rue Porte Madeleine à Orléans : samedi 12 septembre, de 10h00 à 17h30, mardi 15 septembre de 10h00 à 17h30, jeudi 17 septembre de 10h00 à 17h30, samedi 19 septembre de 10h00 à 17h30.