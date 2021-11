Covid-19 : le nombre de clusters signalés a augmenté de 35% en une semaine, dans les Hauts-de-France

Entre les lundis 08 et 15 novembre 2021, près de 200 clusters ont été signalé à l'ARS dans les Hauts-de-France. Cela concerne les contaminations en milieux collectifs, hors scolaire. Soit une hausse de 35% du nombre de signalements en une semaine.

Dans les Hauts-de-France, le nombre de signalements de clusters en milieux collectifs reçus par l'Agence Régionale de Santé a augmenté d'environ 35 % en une semaine. Entre les lundis 08 et 15 novembre 2021, il y a eu près de 200 signalements ; sans compter les contaminations en milieu scolaire.

La majorité de ces contaminations en milieu collectif s'est déroulée lors d'activités sportives et de loisirs en intérieur. Et dans une moindre mesure, lors d'activités type clubs et rassemblements de séniors. L'autre moitié émane de lieux médico-sociaux, ou professionnels.

Le nombre de cas positifs a plus que doublé en trois semaines dans le Nord et le Pas-de-Calais

Dans le département du Nord, il y a eu 3.582 nouveaux cas positifs au covid, entre le 08 et le 15 novembre. C'est plus du double, comparé aux nombre de contaminations hebdomadaires de fin octobre : entre le 25 et le 31 octobre dernier, le Nord comptait 1.886 nouveaux cas en une semaine.

Le nombre de nouveaux cas positifs a également doublé dans le Pas-de-Calais. On en dénombre 1.365 entre le 08 et le 15 novembre, contre 561 lors de la dernière semaine d'octobre.

L'Agence Régionale de Santé appelle à nouveau à la vigilance dans le respect des gestes barrières, même pour les personnes vaccinées.