Covid-19 : le nombre de tests réalisés explose en Pays de la Loire

L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire craint une saturation de ses centres de dépistage, et revoit sa liste des patients prioritaires. Elle devrait également installer des barnums d'autotests supervisés par des professionnels de santé.

Cet été, et particulièrement depuis l'instauration du pass sanitaire, le nombre de dépistages du Covid-19 ne cesse d'augmenter dans les Pays de la Loire. L'Agence régionale de santé a constaté une augmentation de 260% des tests PCR et antigéniques réalisés la première semaine de juillet et celle du 16 au 22 août. La liste des patients prioritaires a été mise à jour.

Nombre de tests réalisés en constante augmentation

Parmi les personnes prioritaires dans la prise des rendez-vous, il y a celles qui ont besoin d'un résultat dans les 24 heures, celles qui sont cas contacts ou encore qui ont des symptômes. Prioritaires dans la file également, les voyageurs qui reviennent d'un pays classé en rouge. Mais l'ARS sait bien que les personnes non vaccinées, ou sans la deuxième dose, ont besoin de ces tests pour avoir un pass sanitaire et aller au restaurant ou au cinéma.

Conscientes que la demande de dépistages ne devrait pas baisser dans les prochains jours, les autorités de santé ont prévu de mettre en place des barnum d'autotest supervisés par des professionnels de santé. Pour le moment, il y a dans la région 173 centres de dépistage.