Covid-19 : le nombre de variants en hausse dans la région des Pays de la Loire

Depuis sept jours, le taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, a augmenté de plus de 23 % dans la région des Pays-de-la-Loire. Il y a également une forte augmentation du nombre des différents variants avec des différences selon les départements.

Le taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, est en forte augmentation dans la région des Pays-de-la-Loire, selon l'Agence régionale de santé. Il est en hausse de 23% ces sept derniers jours, avec des disparités régionales : il augmente par exemple de 32% en Loire-Atlantique et 11% dans la Sarthe. Le nombre de personnes testées positives à la Covid-19, tous variants confondus, est également en hausse de plus de 51,5% dans la région sur ces sept derniers jours.

Accélération de la présence du variant dans la région

L'ARS pointe du doigt ce jeudi un nombre important de variants de la Covid-19, tous variants confondus, dans les Pays-de-la-Loire. Malgré des différences en fonction des départements, le variant reste très présent dans la région : sur plus de 4100 cas positifs, 51,5% étaient des contaminations par le variant.

Sur les prélèvements effectués parmi 1357 cas positifs, plus de 65,3% correspondaient par exemple à des variants en Loire-Atlantique ces sept derniers jours. En Mayenne, sur 176 des cas positifs à la Covid-19, 40,9% étaient des variants.

Point sur la couverture vaccinale

La couverture vaccinale augmente progressivement dans la région. Selon l'ARS, 83% des résidents en Ehpad ont reçu une première injection du vaccin contre la Covid-19 et 60% ont reçu une deuxième injection. Concernant la population générale, 26% des plus de 75 ans ont été vaccinés avec une première injection et 13,5% ont reçu une deuxième injection. L'Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire souligne également qu'une "nouvelle étape a été franchie avec le vaccin Astrazeneca" ce jeudi. En effet, désormais, les personnes âgées de 50 à 64 ans atteintes de comobordités peuvent être vaccinées avec ce sérum par leur médecin traitant ou par la médecine du travail.