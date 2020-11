Covid-19: Le nouveau test antigénique rapide et gratuit arrive dans le Puy-de-Dôme

Les tests antigéniques commencent à arriver dans la région avec pour objectif un déploiement à grande échelle. Une technique de prélèvement plus rapide et complémentaire à celles déjà existantes qui devrait permettre d'accélérer le dépistage du Covid-19 et de soulager les laboratoires saturés. Désormais, les pharmacies peuvent le proposer, comme les infirmiers ou les médecins généralistes. Ce nouveau test détecte les protéines que produit le virus et détermine si la personne est infectée.

Ce test n'est pas accessible à tous. Il est destiné en priorité aux personnes de moins de 65 ans et qui ne présentent pas de pathologie à risque susceptible de provoquer le développement d'une forme grave du Covid-19. Les cas contacts sont également exclus de ce type de centre, pour les autres, s'ils présentent des symptômes, il est recommandé de venir dans les quatre premiers jours.

prélèvement réalisé dans le centre de test antigénique de la galerie marchande Riom Sud © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Rapide, gratuit, et sans ordonnance

Cette technique de prélèvement est complémentaire du test PCR officiel avec une fiabilité légèrement plus faible de 96%. "Mais les cas décelés positifs le sont vraiment", explique Olivier Besson. Ce professionnel qui gère une pharmacie dans la galerie marchande Sud d'une grande surface de Riom a ouvert ce mardi un centre de tests à quelques dizaines de mètres de son officine. Tous les matins de 9 heures à midi, il accueille ceux qui veulent se faire dépister et la file d'attente ne désemplie pas.

Trois pharmaciens et trois préparateurs assurent les tests à raison de prés d'une quarantaine en un peu plus de trois heures, soit huit minutes pour les procédures administratives et le prélèvement nasopharyngé, et 15 minutes d'attente pour le résultat. Le plus long, c'est finalement l'attente avant d'être pris en charge par les pharmaciens! La rapidité du test, sa gratuité et le fait qu'une ordonnance ne soit pas nécessaire explique ce succès.

Clémence, 17 ans, soulagée à la lecture du résultat de son test négatif © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Pour l'instant, peu de pharmacies se sont lancées dans l'aventure. "Les petites officines n'ont pas assez de salariés et devraient embaucher du personnel pour assurer ces dépistages, nous nous avons les moyens de le faire et ça n'est pas pour gagner de l'argent mais simplement pour apporter notre pierre à l'édifice dans la lutte contre la pandémie", jure Olivier Besson. Une pandémie loin d'être maîtrisée, puisque les premières statistiques réalisées par Olivier Besson montrent que 10% des personnes testées depuis ce mardi dans son centre sont infectées.