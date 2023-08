Covid-19 : le nouveau variant "Eris" s'installe en France pendant les vacances d'été

Le Covid s'invite dans la pause estivale avec une flambée des cas après des rassemblements populaires, comme les fêtes de Bayonne . Au même moment, un nouveau variant a rejoint la liste sous surveillance de l'Organisation mondiale de la santé.

Les moins de deux ans et les plus de 75 ans

Nommé "Eris", cette souche EG.5 a déjà été repérée au Royaume-Uni et aux États-Unis. En France, ce nouveau variant est présent chez 34% des personnes testées positives dont les virus ont été séquencés, selon Gisaid, une base de données de référence. La viralité de ce variant n'est pas encore précisée.

Aux urgences, les passages pour suspicions de Covid augmentent en une semaine de 210 % dans les Pays de la Loire, selon Santé Publique France . Cette tendance est également marquée en Normandie (+71 %), en Bourgogne Franche-Comté (+67 %) et en Nouvelle-Aquitaine (+55%). Les enfants de moins de deux ans (+56 %) et les plus de 75 ans (+34%) sont les plus représentés. Mais dans cette dernière tranche d'âge, on recense 82 passages supplémentaires, et la moitié chez les moins de deux ans, en une semaine et pour toute la France.

Une baisse de notre immunité et l'absence de gestes barrières

Ces pourcentages de Santé Publique France et l'influence du nouveau variant sont néanmoins à relativiser. Les conséquences sur le milieu hospitalier sont pour l'instant très faibles. Le taux d'incidence du Covid n'a plus été actualisé au niveau national depuis le début de l'été, avec alors 11 cas pour 100.000 habitants.

Le Covid est revenu mercredi dans la liste des 10 diagnostics les plus fréquents chez SOS Médecins, en hausse dans toutes les classes d'âge. Le nouveau variant profite d'une baisse progressive de l'immunité acquise grâce aux vaccins et aux contaminations, et de l'absence des gestes barrières.