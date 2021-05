Covid-19: le Parlement adopte définitivement la sortie progressive de l'état d'urgence et le "pass sanitaire"

Le Parlement a adopté définitivement jeudi soir, par un ultime vote du Sénat, le projet de loi encadrant la sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire, qui permet notamment la mise en place d'un "pass sanitaire" controversé. Après l'Assemblée nationale mardi, la chambre haute dominée par l'opposition de droite a approuvé le texte à main levée. Les groupes PS et CRCE à majorité communiste ont voté contre, et les écologistes se sont abstenus. Le nouveau régime transitoire prendra fin le 30 septembre, et non fin octobre comme le souhaitait initialement l'exécutif.

Plus d'informations à venir...