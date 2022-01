Covid-19 : le pass vaccinal entrera en vigueur lundi 24 janvier

Le pass vaccinal entrera en vigueur en France lundi 24 janvier a annoncé le Premier ministre Jean Castex. La mesure doit encore être validée par le Conseil constitutionnel vendredi. Ce pass vaccinal remplacera le pass sanitaire et entraîne une obligation vaccinale pour l'ensemble des Français de 16 ans et plus, qui devront désormais présenter un schéma vaccinal complet pour accéder aux cinémas, restaurants, cafés, transports publics interrégionaux (avions, trains, cars), tous les lieux où le pass sanitaire était déjà demandé.

Ce pass vaccinal ne sera pas valable pour les enfants de 12 à 15 ans, qui seront soumis au pass sanitaire. En revanche, le pass vaccinal ne sera pas exigé pour les visites en hôpitaux ni les maisons de retraites ou établissements médico-sociaux.

Selon le Premier ministre, cette entrée en vigueur du pass vaccinal est "une évolution nécessaire et cohérente (...) pour amplifier la couverture vaccinale en cas de nouveaux variants et faire peser la contrainte sur les non-vaccinés". Aujourd'hui en France, près de 91% des personnes éligibles ont réalisé leurs deux doses de vaccin, et 62% pour la troisième dose de rappel.

Annoncé le 17 décembre par Jean Castex, le projet de loi qui prévoit de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal a été approuvé en première lecture par l'Assemblée nationale après trois jours de débats houleux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Comment obtenir le pass vaccinal ?

Pour obtenir le nouveau pass vaccinal, il faudra un schéma vaccinal complet (deux doses ou une seule, en fonction du vaccin). Un certificat de rétablissement du Covid-19 pourra continuer de se substituer au justificatif de statut vaccinal. À partir du 15 février, il faudra effectuer sa dose de rappel quatre mois -et non plus sept- après sa deuxième dose pour que le pass reste valable. Pour les Français s'étant engagés dans une démarche de vaccination mais ne disposant pas encore d'un schéma vaccinal complet, le texte prévoit qu'un test de dépistage négatif permettra tout de même de valider le pass vaccinal.

Le cumul des vaccins et des tests ?

Dans ce texte de loi, le gouvernement se réserve la possibilité d'exiger un "cumul de justificatifs", c'est-à-dire un test négatif en plus d'un certificat de vaccination, lorsque "l'intérêt de la santé publique et l'état de la situation sanitaire" pourraient le justifier. Dans certains lieux ou dans certaines situations de grande promiscuité le projet de loi retient donc l'hypothèse d'un test en plus des trois doses vaccinales.

à lire aussi Covid-19 : ce que prévoit le projet de loi sur le pass vaccinal adopté en première lecture

à lire aussi Vote définitif pour le pass vaccinal à Assemblée nationale ce dimanche, après adoption au Sénat