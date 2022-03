Covid-19 : "Le Pays basque a peut-être atteint l'immunité collective", selon l'Agence régionale de santé

Une série de mesures sanitaires comme le masque en intérieur et le passe vaccinal sont levés à partir de lundi. On fait le point sur l'épidémie avec la directrice départementale de l'Agence régionale de santé (ARS) des Pyrénées-Atlantiques Maritxu Blanzaco

Lundi 14 mars est synonyme d'allégements de mesures anti-Covid-19. Le gouvernement suspend notamment le recours au pass vaccinal dans les lieux qui l'exigeaient, comme les cinémas, les restaurants ou les bars. Le pass vaccinal est néanmoins toujours exigé dans les lieux de santé et les EHPAD. Le masque aussi n'est plus obligatoire dans les lieux clos, sauf rendez-vous médicaux, et dans les transports. Décision gouvernementale alors que la situation sanitaire s'améliore au niveau national. On fait le point avec Maritxu Blanzaco, la directrice départementale de l'Agence régionale de santé (ARS) des Pyrénées-Atlantiques.

France Bleu Pays Basque : quelle est la situation en ce moment dans le département ?

Maritxu Blanzaco : La circulation du SARS-CoV-2 dans le département poursuit sa diminution avec à ce jour un taux d'incidence s'élevait à 735,2 cas pour 100.000 habitants. Donc, il baisse, mais il baisse petitement. Car ce chiffre reste élevé. Le taux de positivité est également en baisse et le taux de dépistage, lui, se stabilise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une dynamique des indicateurs virologiques qui est en faveur d'une décroissance de l'activité du virus. C'est bien, mais la décroissance est quand même lente.

Quid du Pays basque ?

Concernant l'agglomération Pays basque, la semaine dernière, le taux d'incidence était de 693,8 pour 100.000 habitants comparativement aux autres EPCI, un taux d'incidence moindre. Ce qui est intéressant. On pourrait logiquement penser que vu les taux d'incidence particulièrement élevés qu'on a connu à plus de 4000 il y a quelques semaines, notamment au Pays basque, pratiquement tout le monde a été contaminé et donc, que l'immunité collective a peut-être été acquise puisque là, le Pays basque, présente un taux d'incidence moindre.

Baisse lente, stabilisation, au niveau les taux d'incidence augmentent légèrement, est-ce qu'il y a une inquiétude particulière ?

Inquiétude je ne sais pas, mais vigilance oui parce qu'on sait qu'avec cette épidémie, il n'y a pas de règle. Donc, est-ce que c'est un ressac ? Est-ce que c'est le début d'autre chose ? On ne sait pas. Donc, je préfère ne pas m'avancer sur des hypothèses hasardeuses.

Qu'en est-il de la situation au centre hospitalier de la côte basque ?

L'impact sur le milieu hospitalier demeure tout de même important. Il est à noter que les lits de médecine, par exemple, qui accueillent des patients COVID restent importants. On a plus de 30 patients au centre hospitalier de la côte basque ce vendredi 11 mars hospitalisés pour COVID. C'est pas mal quand même, car ça ne baisse pas, il y a des entrées, des sorties, ça reste stable. En revanche, sur les soins critiques ainsi que ceux qui relèvent de la réanimation, là, il y a vraiment une décrue très nette puisque aujourd'hui, il n'y a plus qu'une personne hospitalisée en soins critiques au CHCB.

Quel bilan tirer de cette situation actuelle ? Y a-t-il des raisons de se réjouir ?

Moi, je resterais quand même très prudente. On a appris à le rester avec cette épidémie très particulière, avec une dynamique qu'on ne perçoit pas trop. On peut espérer qu'avec le taux de vaccination que nous avons et le grand nombre de contaminations qu'on a eu et des taux d'incidence très élevés, que là, on est quand même sur la fin. On peut l'espérer, mais personne ne sait. Il pourrait très bien y avoir à nouveau un sous-variant très contaminant, qui revienne, etc. Donc on peut être relativement optimiste, mais là encore, je serais très prudente parce qu'on sait qu'il y a quand même une corrélation entre la circulation du virus et les conditions météorologiques. Il y a un effet de saisonnalité. Donc, on va vers le printemps et l'été, on peut penser qu'on restera dans cette décrue-la, mais je me garderai bien de donner des pronostics.